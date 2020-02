Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (L 223

Orsingen) Verkehrsunfall im Kreisverkehr (19.02.2020)

L 223 / Orsingen (ots)

Sachschaden von rund 14.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am heutigen Mittwoch gegen 9 Uhr im Kreisverkehr am Ortsausgang Orsingen. Eine 56-jährige Subaru-Lenkerin die von Orsingen kam und in den Kreisverkehr einfahren wollte, übersah vermutlich aus Unachtsamkeit den Skoda eines 55-jährigen Mannes. Bei der Kollision verlor der Skoda-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug prallte zunächst gegen ein Verkehrszeichen und kam anschließend nach rechts von der Fahrbahn ab. Beide Fahrer blieben unverletzt, der Skoda musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell