Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Farbschmiererei 14.02.2020 - 17.02.2020

Konstanz (ots)

Bereits am vergangenen Wochenende besprühte ein unbekannter Täter den auf dem Werksgelände der Stadtwerke Konstanz in der Max-Stromeyer-Straße befindlichen Energiewürfel mit mehreren Schriftzügen in weißer und grüner Farbe. Hierbei dürfte ein Sachschaden von über 1.500 Euro liegen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531/995-0, zu melden.

