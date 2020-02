Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell) Nach Unfall geflüchtet 18.02.2020

Radolfzell (ots)

Zum Glück nur leichte Verletzungen hat sich ein 74-jähriger Fahrradfahrer am Dienstag gegen 14.30 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Zeppelinstraße zugezogen. Ein 84-jähriger Renault-Fahrer war in Richtung der Böhringer Straße unterwegs, als kurz vor dem Kreisverkehr der 74-Jährige auf seinem Rad die Straße von rechts nach links überquerte. Der Pkw streifte das Hinterrad des Fahrrads, woraufhin der Mann stürzte. Der Autofahrer stieg hierauf kurz aus und teilte dem Radfahrer mit, dass er sein Auto etwas weiter abstellt und zurückkommt. Daraufhin stieg er ein und verließ die Unfallörtlichkeit in Richtung Haselbrunnstraße. Der Verletzte wurde vom Rettungsdienst zur ärztlichen Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Durch Zeugen war das Kennzeichen des flüchtenden Fahrzeugführers bekannt. Dieser wurde von Polizisten an seiner Wohnanschrift festgestellt und zum Sachverhalt vernommen. Der 84-Jährige muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

