Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhringen) Betrunkener Lasterfahrer randaliert 18.2.20, 21 Uhr

Vöhringen (ots)

Ein Lastwagenfahrer hat am Dienstagabend in einem Schnellrestaurant auf dem Autohof in Vöhringen randaliert. Er schrie herum und belästigt andere Gäste bis er schließlich von mehreren Mitarbeitern festgehalten und aus der Raststätte verwiesen wurde. Die Beamten der Autobahnpolizei stellten wenig später einen möglichen Grund für das Verhalten des Mannes fest. Ein Atemalkoholtest bei dem 38-jährigen Lasterfahrer aus der Türkei ergab einen Wert von fast 2 Promille. Da er erheblich zu tief ins Glas geschaut hatte, nahmen ihm die Beamten zur Sicherheit die Fahrzeugschlüssel ab.

Rückfragen bitte an:

Uwe Vincon

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1010

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell