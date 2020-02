Feuerwehr Essen

FW-E: Pfefferspray in Klassenraum versprüht, zehn Schülerinnen und Schüler sowie die Lehrerin betroffen

Bild-Infos

Download

Essen-Altenessen-Nord, Bischoffstraße, 14.02.2020, 10.28 Uhr (ots)

In der Hauptschule an der Bischoffstraße in Altenessen-Nord ist heute in einem Klassenraum Pfefferspray versprüht worden. Der komplette Kurs einer Jahrgangsstufe 9 (10 Schülerinnen/Schüler) und die Lehrerin klagten über Hustenreiz und brennende Augen. Die Lehrerin reagierte richtig, öffnete die Fenster des Klassenraumes und führte die Schüler gemeinsam in eine Aula. Feuerwehr und Rettungsdienst wurden unverzüglich alarmiert. Vier Rettungswagen, zwei Notärzte, der leitende Notarzt, ein Löschfahrzeug sowie Logistik- und Führungsfahrzeuge rückten mit insgesamt 30 Einsatzkräften aus. Alle Betroffenen wurden medizinisch untersucht, niemand musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Jugendlichen wurden in die Obhut der Eltern übergeben. Nach gut einer Stunde rückte das letzte Feuerwehrfahrzeug ab. Die Polizei war vor Ort und hat die Ermittlungen aufgenommen. Ein 16 Jahre alter Schüler wurde vorübergehend mit zur Polizeiwache genommen und ebenfalls an die Eltern übergeben. (MF)

Rückfragen bitte an:

Feuerwehr Essen

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Mike Filzen

Telefon: 0201 12-37014

Fax: 0201 12-37921

E-Mail: mike.filzen@feuerwehr.essen.de

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell