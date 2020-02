FW-E: Sturmtief "Sabine" über Essen, Abschlussmeldung

Feuerwehr Essen

Essen-Stadtgebiet, 10.02.2020, 15.00 Uhr

Während der zurückliegenden 15 Stunden (Montag 10.02.2020, 00.00 Uhr - 15.00 Uhr) hat die Essener Feuerwehr noch einmal 55 witterungsbedingte Einsätze gefahren. Wie erwartet, gingen mit einsetzendem Tageslicht erneute Hilfeersuchen in der Leitstelle ein. Es blieb bei wettertypischen Ereignissen wie umgestürzten Bäumen, zum Teil in Verbindung mit beschädigten Fahrzeugen, losen Dachziegeln oder abgeknickten Dachantennen. Mehrfach mussten Baugerüste gesichert werden, Gerüstplanen schlugen im Wind. Aber auch Kuriositäten wie plötzlich mobil gewordene Baustellentoiletten, ein Pavillon oder Trampoline nahm "Sabine" auf ihrem Weg mit. Gestern Mittag wurde eine 47 Jahre alte Frau in Essen-Heisingen von einer herabstürzenden Schieferplatte verletzt worden. Sie musste mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus transportiert werden. Von weiteren Verletzten ist nichts bekannt. Resümiert sind seit Sonntag (09.02.2020, 12.00 Uhr) bis heute (Montag 10.02.2020, 15.00 Uhr) 155 Einsätze mit dem Stichwort "Sturm" gefahren worden. Zum Vergleich: Pfingssturm Ela hat uns mehr als 4.000 Einsätze beschert, die Schäden waren deutlich heftiger. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Wetter in den nächsten Tagen entwickelt, die Prognosen des DWD zeigen weiterhin Unwetterszenarien auf. (MF)

