Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 24.08.2019 - SCHWERER VERKEHRSUNFALL AUF DER A 45- Tödlicher Unfall bei einer Motorradtour auf der Autobahn

Dortmund (ots)

Eine Gruppe aus vier Männern befuhr mit ihren Motorrädern die Autobahn A45 in Richtung Frankfurt, als es in Höhe des Autobahnkreuzes Witten zu einem schweren Unfall kam. Einer der Männer stürzte mit seinem Motorrad und verunglückte dadurch so unglücklich, dass er zu Tode kam. Seine drei Begleiter stellten ihre Maschinen sofort ab, als sie den Unfall bemerkten und eilten zurück zu ihrem gestürzten Begleiter. Jedoch waren seine Verletzungen so schwer, dass der Gestürzte unmittelbar an den Folgen verstarb. Zahlreiche Autofahrer hielten als Ersthelfer an. Die eintreffenden Einsatzkräfte der Feuerwehr sicherten die Unfallstelle ab und betreuten die drei Begleiter des Verunfallten. Die Vollsperrung der Autobahn dauerte mehr als eine Stunde. Aufgrund der Belastung durch den Unfall brachten die Feuerwehrbeamten die drei Männer mit dem Betreuungsbus zu der nahegelegenen Feuerwache 4 in Dortmund-Hörde. Die für die psychosoziale Unterstützung eingesetzten Feuerwehrkräfte am Unfallort betreuten die Männer bis zu ihrer Abholung durch Angehörige auf der Feuerwache 4 weiter.

Die Ermittlung zur Unfallursache hat die Polizei übernommen.

Original-Content von: Feuerwehr Dortmund, übermittelt durch news aktuell