Feuerwehr Dortmund

FW-DO: 21.08.2019 - VERKEHRSUNFALL IN NETTE Pkw stößt mit Lkw zusammen

Dortmund (ots)

Gegen 12:15 Uhr kam es an der Kreuzung Ellinghauser Straße / Emscherallee zum Zusammenstoß zwischen einem Lkw und einem Pkw. Die Fahrerin des PKW wurde dabei schwer verletzt. Nach dem Zusammenstoß wurde der Pkw gegen einen Ampelmast geschleudert. Durch das Unfallgeschehen wurde die Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt. Die alarmierten Kräfte der Feuerwehr stellten umgehend die medizinische Versorgung der schwerverletzten Frau sicher und leiteten die Befreiung mit schwerem technischen Gerät ein. Parallel dazu wurde der Lkw-Fahrer durch die Feuerwehr betreut und der Brandschutz sichergestellt. Nach der Rettung der Frau wurde diese mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Dortmunder Krankenhaus transportiert. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Kreuzungsbereich nur eingeschränkt befahrbar und wurde durch die Polizei abgesperrt. Im Einsatz waren Einheiten der Feuerwehr und des Rettungsdienstes der Feuerwachen 9 (Mengede) und 1 (Mitte). Die Unfallursache wird nun durch die Polizei ermittelt.

