Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (A 81

AS Geisingen) Betrunkener Autofahrer (19.02.2020)

A 81 / AS Geisingen (ots)

Wegen eines defekten Abblendlichts wurde am heutigen Mittwoch gegen 00.30 Uhr auf der A 81 ein Autofahrer angehalten und hierbei festgestellt, dass er stark alkoholisiert war. Der 24-jährige Audi-Lenker befuhr die Autobahn von Bad Dürrheim kommend in Richtung Singen. An der Anschlussstelle Geisingen unterzogen Beamte des Verkehrsdienstes Zimmern den Fahrer einer Kontrolle, ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab rund zwei Promille. Der Fahrer wurde in ein Krankenhaus gebracht, dort wurde die Entnahme einer Blutprobe veranlasst. Im Anschluß wurde sein Führerschein beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell