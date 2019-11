Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges E-Bike gestohlen

Osnabrück (ots)

Am Heger-Tor-Wall, in Höhe der Hausnummer 14, geriet am Donnerstag ein hochwertiges E-Bike der Marke Focus, Modell Aventura, ins Visier von Dieben. Der oder die Täter machten sich zwischen 18 und 21.05 Uhr gewaltsam an dem Faltschloss des grauen Rades zu schaffen und nahmen das Zweirad anschließend mit. Zeugen, die Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades geben können, melden sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Tel. 0541/327-2215.

