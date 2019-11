Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen: Einbruch in der Straße Plaggenschale Mitte

Merzen (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht zu Mittwoch in einen Geräteschuppen auf einem Grundstück der Straße Plaggenschale Mitte (Nähe der Straße Siedlung) ein. Die Täter öffneten gewaltsam die Zugangstür, nahmen aus dem Schuppen mehrere Gartengeräte sowie Sägen der Marke Stihl mit und machten auch vor einem Mountainbike der Marke Bulls nicht halt. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Fürstenau, Telefon 05901-95950, entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell