Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg - Unfallflucht

Bad Iburg (ots)

Am frühen Dienstagabend, gegen 17:40 Uhr, fuhr in der Pestalozzistraße ein unbekannter Pkw gegen einen geparkten Renault Kangoo. Ein Zeuge meint das flüchtige Fahrzeug als eine Mercedes B-Klasse neueren Baujahres in weiß oder grau erkannt zu haben. Die Polizei bittet den flüchtigen Unfallfahrer und Zeugen, die Beobachtungen zum Unfallhergang machen konnten, sich unter 05401 879500 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell