Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Solarpark

Quirnheim - 04.09.2019, 02:00 Uhr (ots)

Der Geschädigte betreibt in einem Gebäude auf dem Solarpark Quirnheim eine Funkanlage für Amateurfunker. In der Nacht zum Mittwoch, gegen 02:00 Uhr, erhielt er einen Einbruchsalarm auf sein Handy. Bei der Überprüfung stellte er fest, dass Unbekannte mehrere Rechner, Router und Funkzubehör im Wert von ca. 5000 EUR entwendet hatten. Die Täter gelangten auf das Gelände, indem ein mit Riegeln und Vorhängeschloss gesichertes Tor aufgebrochen wurde. Die Polizei Grünstadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: 06359 93120 - möglicherweise hat jemand in der Nacht verdächtige Wahrnehmungen gemacht.

Rückfragen bitte an:

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

