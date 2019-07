Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Einbrüche in Firmen

Gevelsberg (ots)

Vom 19. bis zum 22.07. drangen unbekannte Täter in ein Firmengebäude an der Hagener Straße ein, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Innern des Gebäudes durchsuchten sie die Räume. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Zubehör und flüchteten in unbekannte Richtung. In der Zeit vom 20. bis zum 22.07. durchtrennten unbekannte Täter den Zaun eines Firmengeländes an der Straße Am Erlenfeld. Auf dem Gelände beschädigten sie die vorhandene Beleuchtung und entwendeten Metallschrott aus Containern. Auch sie flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

