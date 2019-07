Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Eine Person bei Auffahrunfall verletzt

Wetter (ots)

Am 21.07. gegen 20:00 Uhr kam es auf der Osterfeldstraße zu einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein Motorradfahrer wurde leicht verletzt. Ein 22-jähriger Wetteraner in seinem Pkw Mini bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende Verkehr verkehrsbedingt halten musste. Er fuhr auf einen 43-jährigen Bochumer auf seinem Krad Yamaha auf und schob diesen auf den vor diesem haltenden Pkw Fiat eines 59-jährigen Hageners. Der Motorradfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Er wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht, sein Krad sowie der Pkw des Unfallverursachers wurden abgeschleppt.

