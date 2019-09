Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Trickdiebstahl - Zeugen gesucht

Bad Dürkheim (ots)

Bereits am 31.08.19, gegen 15:15 Uhr, klingelte eine unbekannte Frau an einer Wohnung im Wellsring. Nachdem die 55-jährige Wohnungsinhaberin die Tür geöffnet hatte, hielt ihr die unbekannte Frau einen handgeschriebenen Zettel zum Lesen hin. Als der Hund der 55-Jährigen die Frau heftig verbellte und die Wohnungseigentümerin den Hund zurückhalten musste verließ die unbekannte Frau nach ca. 5 Minuten das Anwesen. Am 02.09.19 bemerkten die Wohnungsinhaberin und ihr Ehemann, dass aus dem ebenerdigen Kinderzimmer eine Sony Playstation 4 sowie drei Controller und zwei Spiele für die Playstation entwendet worden waren. Es ist zu vermuten, dass die unbekannte Frau gezielt die 55-Jährige abgelenkt hat, damit ein unbekannter Täter durch das offene Kinderzimmerfenster in das Zimmer gelangen und die Gegenstände entwenden konnte. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben: -ca. 60 - 70 Jahre, ca. 160 - 165 cm, korpulent, schwarze graue Haare, dunkler Rock mit weißem Muster, dunkles T-Shirt, ungepflegtes Erscheinungsbild.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel. 06322/963-0, oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de

