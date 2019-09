Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ihre Polizei setzt auch 2019 während des Wurstmarktes Videoüberwachung zur Sicherheit der Festbesuchenden ein

Durch Videoüberwachung relvanter Bereiche, insbesondere an den Eingangsmöglichkeiten, aber auch bei bekannten Kriminalitätsschwerpunkten, wird die Sicherheit der Wurstmarktbesuchenden erhöht. Die Überwachung findet an den Festtagen auf und um das Wurstmarktgelände statt. Diese Technik dient der Steuerung von Einsatzkräften, der Beseitigung von Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, der Verhinderung der Begehung von Straftaten und deren Beweissicherung. Weiterhin können dadurch Lagebilder erstellt werden und sie ermöglicht das Erkennen von Gefahren, Massenbewegungen und Überfüllungen. Letztendlich findet der Einsatz der Videoüberwachung positive Auswirkungungen auf die Leichtigkeit des Straßenverkehrs rund um den Wurstmarkt. Eine dem Datenschutz konforme Beschilderung in den betroffenen Bereichen wurde erkennbar vorgenommen.

