Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 87-jähriger Radfahrer befuhr am 03.09.2019 gegen 16:30 Uhr den Lehmgrubenweg in Mußbach, um die L516 zwischen Mußbach und Deidesheim zu überqueren. Hierbei übersah er eine aus Mußbach kommende 78-jährige Autofahrerin, so dass es zum Zusammenstoß kam. Der Radfahrer erlitt leichte Verletzungen am Arm und wurde ärztlich versorgt. Am Fahrrad wurde nur das Vorderrad verbogen, am Pkw entstand Sachschaden an der Stoßstange und an der Motorhaube von ca. 2000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell