Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall durch Hornisse im Auto

Lindenberg (ots)

Am 02.09.2019 kam es gegen 12:45 Uhr auf der B39 bei Lindenberg Höhe Parkplatz Nonnental zu einem Verkehrsunfall, da eine Hornisse in den Fahrzeuginnenraum gelangte. Die 34-jährige Fahrerin erschrak und verlor die Kontrolle über ihr Fahrzeug, so dass sie nach rechts von der Fahrbahn abkam. Sie und ihr zweijähriger Sohn, der sich ebenfalls im Auto befand, blieben unverletzt. Der Sachschaden beträgt ca. 5000 Euro. Die B39 musste kurzfristig zur Bergung des Fahrzeugs gesperrt werden.

