Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bad Dürkheim - Zu tief ins Glas geschaut u.a.

Bad Dürkheim (ots)

Am 02.09.19, gegen 23:30 Uhr, wurde die Polizei von einem Pkw-Fahrer darüber informiert, dass ein unbekannter Pkw-Fahrer ihn durch Zeigen des "Mittelfingers" beleidigt habe. Er konnte zunächst den Fahrer in Bad Dürkheim in der Nähe der Sparda-Bank zur Rede stellen. Hierbei bemerkte er, dass der Fahrer alkoholisiert war. Der unbekannte Pkw-Fahrer parkte danach seinen Pkw am Schlossplatz und begab sich in die Spielbank. Dort konnte der 53-jährige Pkw-Fahrer durch die verständigte Polizei angetroffen werden. Alkoholgeruch wurde bei ihm festgestellt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,9 Promille. Ihm wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Weiterhin stellte sich bei der Überprüfung des Fahrers heraus, dass er nicht im Besitz einer Fahrererlaubnis ist. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Beleidigung.

