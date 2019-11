Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde: Peugeot nach Unfallflucht gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

Die Polizei ist auf der Suche nach einem Peugeot, der am Freitagmorgen auf der Rothenfelder Straße in eine Unfallflucht verwickelt war. Der Vorfall ereignete sich gegen 09.10 Uhr, als ein blauer Golf in Richtung Verkehrskreisel Helferner Weg/Hannoversche Straße unterwegs war und durch ein entgegenkommendes Fahrzeug touchiert wurde. Dabei verlor das unbekannte Auto der Marke Peugeot den schwarzen, linken Außenspiegel. Der Verursacher hielt danach nicht an und setzte seine Fahrt stadteinwärts fort. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Dissen unter der Telefonnummer 05421-921390 entgegen.

