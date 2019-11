Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Rothenfelde - Roter Kleinwagen mit Blumenmuster gesucht

Bad Rothenfelde (ots)

Am Montagnachmittag um 16:30 Uhr ereignete sich auf einem Parkplatz an der Straße "Am Kurpark" eine Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde ein grauer Audi A6 beschädigt. Es gibt eine Augenzeugin, die zwar nicht das Kennzeichen ablesen konnte, der aber eine andere Besonderheit an dem flüchtigen Fahrzeug auffiel. Die Polizei Georgsmarienhütte sucht aktuell nach einem Kleinwagen in roter Farbe, der auf der rechten Seite im hinteren Fahrzeugbereich mit einem Blumenmuster verziert ist. Wem ein entsprechendes Fahrzeug bekannt ist, meldet sich bitte unter der 05401 879500.

