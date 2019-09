Polizei Hagen

POL-HA: Wohnungseinbrüche

Hagen (ots)

In der Zeit vom 21.09.2019, 06:30 Uhr bis 28.09.2019, 20:30 Uhr, drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Brandenburger Straße ein. Hierbei wurde die in der Wohnung angebrachte Alarmanlage aus der Wand gerissen. Der oder die Einbrecher entwendeten Werkzeug, einen Fernseher und Bargeld. Am 28.09.2019, zwischen 19:00 Uhr und 22:45 Uhr, verschaffte man sich gewaltsam Zutritt zu der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Boeler Straße. Hier wurden eine Spielekonsole und ein Receiver entwendet. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02331-986-2066 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen



Telefon: 02331 986-0



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell