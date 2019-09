Polizei Hagen

POL-HA: Unfallflucht mit Alkohol

Hagen (ots)

Am 27.09.2019, zwischen 20:45 Uhr und 21:00 Uhr, verunfallte ein Pkw an einer Mauer in der Straße Alter Schloßweg in Hagen. Der Fahrer konnte an dem verschlossenen Fahrzeug zunächst nicht festgestellt werden. Ermittlungen über das Kennzeichen führten zu einem 50jährigen Hagener, der den Pkw offensichtlich zuvor unter Alkoholeinfluss geführt haben dürfte. Die Polizei ordnete eine Blutprobe an und stellte den Führerschein sicher. An dem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 3000EUR. Das Fahrzeug musste zudem abgeschleppt werden.

