Polizei Hagen

POL-HA: Körperverletzung sorgt für Menschenauflauf am Graf-von-Galen-Ring

Hagen (ots)

Am Freitag, 27.09.2019, kam es gegen 10:40 Uhr zu einem Streit zwischen zwei Männern am Graf-von-Galen-Ring. Im Verlauf dessen schlug der 31-Jährige dem 42-Jährigen in das Gesicht. Das Geschehen lockte schnell zirka 40 Schaulustige an. Die Polizei erschien mit starken Kräften vor Ort, trennte die Streitenden und legte eine Anzeige vor. Den 40 Personen wurden Platzverweise erteilt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Sebastian Hirschberg

Telefon: 02331/986 15 12

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell