Polizei Hagen

POL-HA: Zeugen gesucht: Frau nach Zusammenstoß leicht verletzt

Hagen (ots)

Am Mittwoch, 25. September, verletzte sich eine 41-jährige Fußgängerin leicht, nachdem sie mit einem Fahrrad zusammenprallte. Die Frau war gegen 19 Uhr auf dem Gehweg der Friedensstraße unterwegs , als sie von einem Jungen auf seinem Mountainbike angefahren wurde. Die Hagenerin stürzte, der Junge entfernte sich jedoch nach einer kurzen Entschuldigung vom Unfallort und fuhr in Richtung Ischelandteich davon. Die 41-Jährige begab sich nach der Unfallaufnahme selbständig in ärztliche Behandlung. Der Minderjährige wird wie folgt beschrieben: ca. 8 bis 9 Jahre alt, etwa 120 bis 130 cm groß. Das Kind trug zum Unfallzeitpunkt einen roten Kapuzenpullover und fuhr ein schwarzes Mountainbike. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und weitere Angaben machen können. Sie können sich unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressesprecherin

Ramona Arnhold

Telefon: 02331/986 1508

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell