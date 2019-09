Polizei Hagen

POL-HA: Täter nach Raubstraftaten in Haft

Hagen (ots)

Am 21.08.2019 und am 22.08.2019 kam es in den frühen Morgenstunden, in der Nähe des Hauptbahnhofes Hagen zu zwei Raubdelikten. Der Täter, der es auf Bargeld und Handys seiner Opfer abgesehen hatte, setzte bei der Tatbegehung Pfefferspray ein. Ermittlungen der Kriminalpolizei Hagen führten jetzt zum Erfolg. Am 24.09.2019 durchsuchten Einsatzkräfte die Wohnung eines 19-jährigen Tatverdächtigen und nahmen ihn vorläufig fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hagen verfügte eine Richterin, dass der einschlägig vorbestrafte Mann in Untersuchungshaft kommt.

Rückfragen bitte an:



Polizei Hagen

Pressestelle

Michael Siemes

Telefon: 02331/986 15 11

Fax: 02331/986 15 19

E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de



http://www.polizei.nrw.de/hagen/

https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA

https://twitter.com/polizei_nrw_ha

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell