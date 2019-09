Polizei Hagen

POL-HA: 26-Jähriger springt nach Diebstahl in Lenne

Hagen (ots)

Am Donnerstag, 26. September, gegen 16 Uhr entwendete ein 26-Jähriger in einem Supermarkt in der Bahnstraße mehrere Dosen Bier. Der Ladendetektiv beobachtete den Mann bei der Tat und sprach ihn nach Verlassen des Geschäftes auf den Diebstahl an. Es gab zunächst eine kurze Rangelei, bis sich beide in das Büro des Lebensmittelmarktes begaben. Als der Dieb jedoch das Martinshorn der Polizei hörte, riss er das Fenster auf und rannte davon. Im weiteren Verlauf sprang er in die Lenne und versuchte vor den Beamten zu flüchten. Diese mussten ihn mithilfe der Feuerwehr bergen. Bei dem Sprung in den Fluss verletzte sich der Mann, sodass er mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Für die Bergung wurde die Mühlenbergstraße kurzfristig gesperrt. Der 23-jährige Ladendetektiv verletzte sich bei der Rangelei leicht. Die Polizei nahm den Dieb fest und ihn erwartet eine Strafanzeige.

