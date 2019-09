Polizei Hagen

POL-HA: Einbruch in Tankstelle - Kripo sucht nach Hinweisen

Hagen (ots)

Am Freitag, 27.09.2019, betrat eine Tankstellenmitarbeiterin (47) gegen 05:30 Uhr ihren Arbeitsplatz in der Unteren Lindenstraße. Zuerst fielen ihr keine ungeöhnlichen Veränderungen auf. Als sie sich jedoch der Kasse näherte, bemerkte sie das Fehlen diverser Tabakwaren. Sie rief die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge stemmten die Täter ein kleines Loch in die Außenwand und drangen so in den Verkaufsraum vor. Mit der Beute flüchteten sie anschließend in unbekannte Richtung. Ob sie mit einem Fahrzeug an- und abreisten, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei begann mit der Spurensuche am Tatort und sucht jetzt nach Zeugen. Wer hat in der Zeit zwischen 22:00 Uhr (Donnerstag) und 05:30 (Freitag) verdächtige Feststellungen bemerkt? Hinweise nimmt die Polizei unter 02331 986 2066 entgegen.

