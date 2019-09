Polizei Hagen

POL-HA: Feuer auf der Reichsbahnstraße - Nissan und mobile Toilettenkabine beschädigt

Hagen (ots)

Am Freitag, 27.09.2019, löschte die Feuerwehr gegen 00:20 Uhr nach einem Zeugenhinweis eine mobile Toilettenkabine in der Reichsbahnstraße. Das Kuststoffhäuschen hatte aus ungeklärter Ursache Feuer gefangen. Kurze Zeit später, gegen 01:00 Uhr, fuhr eine Streifenwagenbesatzung am Tatort vorbei. Nur wenige Häuser weiter bemerkten die Beamten, dass der Vorderreifen eines Nissans brannte. Die Polizisten löschten die Flammen mit einem Feuerlöscher. Das Feuer hatte sich noch nicht stark ausbreiten können. Deswegen fahndeten gleich mehrere Streifenwagen im Bereich nach möglichen Verursachern. Verdächtige Personen konnten nicht angetroffen werden. Die Kripo untersuchte das Auto und das Toilettenhaus nach Spuren und fragt jetzt: Wer hat im oben genannten Tatzeitraum verdächtige Feststellungen gemacht oder kann Hinweise zum Sachverhalt geben? Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02331 986 2066.

