Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreiste Diebe überlisten Verkäufer und erbeuten Bargeld: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Helleböhn:

Zu einem Trickdiebstahl durch zwei bislang unbekannte Täter kam es am gestrigen Montagnachmittag am Rhönplatz im Kasseler Stadtteil Helleböhn. Während einer der Täter den Mitarbeiter des Geschäfts mithilfe eines Vorwands hinter dem Kassentresen hervorlockte, griff der zweite Täter in die Geldschublade und klaute das darin befindliche Geld. Da eine Beschreibung der beiden Täter vorliegt, bitten die zuständigen Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo um Zeugenhinweise.

Die beiden männlichen Täter betraten das Geschäft mit Schreibwarenbedarf am Rhönplatz nach bisherigen Erkenntnissen gegen 13:05 Uhr. Einer der beiden Männer täuschte Kaufinteresse an Waren vor und lenkte den Verkäufer geschickt ab. Der Mitarbeiter schöpfte keinen Verdacht und ließ den Kassentresen kurz aus den Augen. Währenddessen schlich sich der zweite Täter unbemerkt zur Kasse. Die Diebe flüchteten mit der Beute in unbekannte Richtung. Der Verkäufer alarmierte sofort die Polizei, als er kurz danach das Fehlen des Geldes bemerkte. Bei Eintreffen der Polizisten des Reviers Süd-West fehlte von den Trickdieben jede Spur. Der erste Täter, der den Mitarbeiter ablenkte, war etwa 30 Jahre alt, 1,80-1,85 m groß, hatte kurze, schwarze Haare und einen kurzen Bart. Er war bekleidet mit einem dunkelblauen Pullover, der helle Flickenaufnäher an den Ellenbogen hatte, und einer blauen Jeans. Er sprach, so das Opfer, hochdeutsch, könnte aber dem Äußeren nach südländischer Herkunft sein. Der zweite Täter, der das Geld aus der Kasse entnahm, war 30-35 Jahre alt, ebenfalls 1,80- 1,85m groß, hatte einen Dreitagebart und vermutlich eine Glatze. Er trug ein schwarzes Basecap, ein dunkles Kapuzenshirt mit hellem Emblem auf der Brust, eine dunkle Hose und Turnschuhe mit zwei weißen Streifen und weißen Schnürsenkeln.

Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Täterhinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

