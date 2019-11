Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Diebstahl von zwei VW Multivans

Melle (ots)

Autodiebe hatten es in der Nacht zu Dienstag offenbar ganz gezielt auf das VW-Modell Multivan abgesehen. Ein Fall ereignete sich in der Heidestraße, wo Unbekannte die Terrassentür eines Wohnhauses aufhebelten, den Zündschlüssel eines auf dem Hof abgestellten weißen Multivan (Kennzeichen OS-EJ 582) an sich nahmen und schließlich mit dem Wagen wegfuhren. Auf die gleiche Weise drangen vermutlich dieselben Täter in ein Wohnhaus in der Straße Mardersteg ein, fanden auch dort einen Zündschlüssel und entwendeten den auf dem Grundstück befindlichen gelben Multivan "California Beach" mit dem Kennzeichen ER-H 245. Auch in Melle-Buer wollten die Autodiebe offenbar einen Multivan stehlen. Der Einbruch in ein Haus am Friedenshöheweg misslang aber, so dass ein auf dem Grundstück abgestellter Wagen von den Tätern stehen gelassen werden musste. Die Meller Polizei bittet um Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die mit den Taten im Zusammenhang stehen könnten. Telefon: 05422-920600.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell