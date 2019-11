Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Pkw durch Backstein beschädigt

Osnabrück (ots)

Am frühen Sonntagmorgen um 02:46 Uhr löste die Alarmanlage eines BMW in der Schwenkestraße aus. Der Besitzer wurde auf den Alarm aufmerksam und stellte fest, dass ein unbekannter Täter einen Backstein in die Heckscheibe seines Pkw geworfen hatte. Es ist anzunehmen, dass der Täter nach dem Ertönen des Alarms umgehend flüchtete. Wer zur genannten Zeit verdächtige Beobachtungen machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541 327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell