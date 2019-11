Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Hagen a.T.W.: Schwarzer Nissan Micra gesucht!

Hagen a.T.W. (ots)

Die Polizei sucht nach einem schwarzen Nissan Micra, Kennzeichen OS-AV 834, der seit etwa drei Monaten nicht mehr auffindbar ist. Die Besitzerin des etwa zwölf Jahre alten Kleinwagens, eine ältere Dame aus Hagen, hat das Auto Ende August abgestellt und kann sich aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr an die Örtlichkeit erinnern. Die intensive Suche der Polizei nach dem Wagen verlief bislang ergebnislos. Hinweise in der Sache nimmt die Polizeistaton in Hagen unter der Telefonnummer 05401-9450 entgegen.

