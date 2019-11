Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Merzen - Einbruch in Werkstatt

Merzen (ots)

In der Zeit von Samstagabend bis Montagmorgen brachen unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Döllinghausener Straße ein. Der oder die Täter hebelten eine Metalltür auf und entwendeten eine Motorsense und einen Erdbohrer. Die Polizei sucht nach Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Hinweise werden unter 05901 95950 oder 05439 9690 entgegengenommen.

