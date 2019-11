Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Laer - Zeugen nach Streit zwischen Hundehaltern gesucht

Bad Laer (ots)

Auf einem parallel zur Waldstraße verlaufenden Waldweg kam es am Sonntagmorgen (17.11.2019) zu einer tätlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Hundehaltern. Ein 46-Jähriger war gegen 10.30 Uhr mit seinem Rhodesian Ridgeback unterwegs und führte diesen an einer Leine. Ihm kam ein Unbekannter mit einem nicht angeleinten, weißen Schäferhund entgegen. Der 46-Jährige forderte den etwa 45 bis 50 Jahre alten Mann mehrfach auf, seinen Vierbeiner anzuleinen. Schließlich rannte der Schäferhund auf den Mann und seinen Rhodesian Ridgeback zu. Der 46-Jährige versuchte den Schäferhund mit dem Gehäuse seiner Leine abzuwehren, woraufhin der Unbekannte ihm mehrfach mit der Faust ins Gesicht schlug und sich anschließend entfernte. Der Mann hatte ein südländisches Erscheinungsbild, eine normale Statur und trug eine Brille und einen Oberlippenbart. Die Polizei in Bad Laer bittet Zeugen, die Hinweise zu der Auseinandersetzung geben können, sich unter der Rufnummer 05424/8831 zu melden.

