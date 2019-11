Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Einbruch in Wohnhaus

Bissendorf (ots)

Unbekannte Täter brachen am Montag in der Zeit zwischen 17 Uhr und 19 Uhr in ein Wohnhaus an der Bahnhofstraße ein. Die Terrassentür wurde gewaltsam geöffnet und alle Räumlichkeiten im Erd- und Obergeschoss durchwühlt. Die Täter erbeuteten unter anderem Bargeld und Schmuck. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten konnten, werden gebeten, sich auf dem Kommissariat in Melle unter 05422 920600 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell