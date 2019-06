Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Oldenburg: Brand eines Carports in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Noch während der Löscharbeiten auf der Autobahn 1 in Dötlingen wurde am Dienstag, 04. Juni 2019, gegen 03:15 Uhr, über den Notruf der Feuerwehr der Brand eines Carports in Wildeshausen gemeldet.

Zum Brandort in der Kornblumenstraße wurden sofort Feuerwehrkräfte und Beamte der Polizei Wildeshausen entsandt. Von den Freiwilligen Feuerwehren aus Wildeshausen, Rechterfeld, Düngtstrup, Brettorf, Dötlingen und Neerstedt waren ungefähr 100 Brandbekämpfer eingesetzt.

Bei deren Eintreffen stand der Carport bereits in Vollbrand und breitete sich auf das Dach beider angrenzenden Doppelhaushälften aus.

Die Bewohner dieser Haushälften hatten ihre Wohnungen zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen. Verletzungen erlitt niemand.

Nach dem Brand war das komplette Haus unbewohnbar. Der entstandene Schaden wurde auf 220.000 Euro geschätzt.

Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Brandursachenermittlung wurde noch am selben Vormittag aufgenommen. Gemeinsam mit einem Sachverständigen kamen die Ermittler zu dem Ergebnis, dass der Brand durch einen technischen Defekt ausgelöst wurde. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden.

