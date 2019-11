Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen - Minibagger inklusive Anhänger entwendet

Bad essen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurde in Bad Essen an der Straße "Linnerheide" ein Pkw-Anhänger inklusive Minibagger gestohlen. Der oder die unbekannten Täter überwanden dazu gewaltsam eine Diebstahlsicherung an dem Anhänger. Die Polizei sucht nach Zeugen, die auffällige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben. Insbesondere ein Fahrzeug mit Anhänger, auf dem ein orangefarbener Minibagger der Marke "Kubota" verladen war. Hinweise werden unter 05461 915300 aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0541/327-2072

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell