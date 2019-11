Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Zeugen nach Einbruch in Hellern gesucht

Osnabrück (ots)

Ein Gebäudekomplex am Hakenbusch geriet in der Nacht zu Mittwoch ins Visier von Einbrechern. Diese machten sich zwischen 20 Uhr (Dienstag) und 08 Uhr (Mittwoch) an den Fenstern einer Praxis und eines Büros zu schaffen und gelangten dadurch in die Räumlichkeiten. Die Einbrecher durchwühlten Schränke und Schubladen und stahlen Bargeld. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück, Tel. 0541/327-3240 oder 327-2215.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell