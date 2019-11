Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Einbruch in Kiosk

Osnabrück (ots)

In der Zeit von Mittwochabend (20.30 Uhr) bis Donnerstagmorgen (05.15 Uhr) brachen Unbekannte in einen Kiosk an der Liebigstraße ein und stahlen Bargeld und Tabakwaren. Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat meldet sich bitte bei der Osnabrücker Polizei, Tel. 0541/327-2215 oder 327-3240.

