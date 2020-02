Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Frittlingen) Alkohol im Straßenverkehr (17.02.2020)

Frittlingen (ots)

Aufgefallen ist der Besatzung eines Streifenwagens des Polizeireviers Spaichingen am Montagabend gegen 20.15 Uhr das Licht eines offensichtlich am Boden liegenden Fahrzeugs auf dem entlang der Landesstraße 434 zwischen Frittlingen und Aldingen verlaufenden Radweg. Bei der Nachschau stellten die Polizeibeamten den 61-jährigen Lenker eines Motorrollers fest, der offensichtlich gerade mit seinem Zweirad gestürzt war. Die Überprüfung führte zur Feststellung, dass der 61-Jährige deutlich betrunken war. Ihm wurde in einem Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Gegen den 61-Jährigen leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

