POL-KN: (Tuttlingen-Möhringen) Zwei Einbrüche in Gewerbebetriebe (14.02.2020 - 17.02.2020)

Tuttlingen-Möhringen (ots)

Zeugen sucht die Polizei zu zwei Einbrüchen in ein Autohaus und einen medizintechnischen Betrieb im Gewerbegebiet "Gänsäcker", die über das Wochenende begangen wurden und miteinander in Zusammenhang stehen dürften.

Unbekannte Täter drangen in diesem Tatzeitraum gewaltsam an einem Fenster in das Autohaus ein. Die Betriebsräume des Autohauses wurden durchsucht. Entwendet wurde nichts. Der durch die Tatverdächtigen verursachte Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

An dem sich in der Nachbarschaft befindlichen, medizintechnischen Betrieb gelangten die Tatverdächtigen nach Übersteigen eines Zaunes unberechtigt auf das Gelände der betroffenen Firma. Hier stiegen sie nach Einschlagen eines Fensters in das Gebäude ein. Auch in diesem Fall fanden die Täter offensichtlich nichts Stehlenswertes und verließen den Tatort unter Zurücklassung eines Sachschadens in Höhe von ebenfalls etwa 2.000 Euro.

Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder möglicherweise benutzte Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Tel. 07461 941-0, zu melden.

