Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus

Hamm-Pelkum (ots)

Unbekannte versuchten am Mittwoch, 22. Januar 2020, in der Zeit von 08.30 bis 15 Uhr, in ein Zweifamilienhaus in der Straße am Kobbenskamp gewaltsam einzudringen. Sie hebelten mit entsprechendem Werkzeug erfolglos an der Hauseingangstür und verursachten Schäden am Türrahmen und dem Glaseinsatz der Tür. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (as)

