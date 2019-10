Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Polizei kontrolliert STOPP-Regelung an der Obi-Einmündung ++

Rotenburg (ots)

Polizei kontrolliert STOPP-Regelung an der Obi-Einmündung

Rotenburg. Beamte der Rotenburger Polizei haben am Montag erneut den Einmündungsbereich Bremer Straße/Otto-von-Guericke-Straße unter die Lupe genommen. In den zurückliegenden Jahren ereigneten sich hier immer wieder schwere Verkehrsunfälle. Erfahrungsgemäß wird die STOPP-Regelung von vielen Verkehrsteilnehmern, die auf die Bremer Straße einbiegen wollen, missachtet. Verkehrsbehörden und Polizei hatten zuletzt durch unterschiedliche bauliche Maßnahmen die Erkennbarkeit als Gefahrenstelle verbessert. Um das zu unterstützen, überwachte die Polizei in den zurückliegenden Monaten den Bereich regelmäßig. Trotzdem kommt es immer wieder zu gefährlichen Verkehrsverstößen. Auch am Montag mussten einige Autofahrer für diese Nachlässigkeit ein ärgerliches Verwarngeld bezahlen. Vielleicht dient es dem ein oder anderen als Gedächtnisstütze.

