Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unbekannte zerkratzen Lack von Autos ++

Rotenburg (ots)

Unbekannte zerkratzen Lack von Autos

Rotenburg. Unbekannte haben in der Nacht zum Sonntag im Grafeler Damm mindestens an drei Fahrzeugen den Lack zerkratzt. Betroffen waren ein BMW, ein Volvo und ein Seat. Alle Fahrzeuge parkten auf dem Seitenstreifen kurz hinter der Einmündung zum Wacholderweg. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

