Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.08.2019 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Feuerwehr rückte aus

Weil an einer defekten Getränkeanlage in einem Schnellrestaurant in der Buchener Carl-Benz-Straße Kohlenstoffdioxid austrat, rückte in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Feuerwehr aus. Gegen 24 Uhr löste der automatische Alarm im Restaurant aus. Daraufhin wurde das Gebäude evakuiert. Die dann alarmierte Feuerwehr überprüfte die Gaskonzentration im betroffenen Bereich. Nachdem sichergestellt wurde, dass kein weiteres Gas mehr austreten kann, durften die Mitarbeiter das Gebäude wieder betreten. Der Verkauf blieb geschlossen.

Mosbach: 4.000 Euro Sachschaden bei Auffahrunfall

Eine verletzte Person und Sachschaden in Höhe von zirka 4.000 Euro waren die Folgen eines Auffahrunfalls am Donnerstag gegen 11.30 Uhr in Mosbach. Eine 30-Jährige befuhr mit ihrem Ford die Waldsteige in Richtung Pfalzgraf-Otto-Straße. An der Einmündung zu Pfalzgraf-Otto-Straße übersah sie offensichtlich, dass ein vor ihr fahrender Opel abgebremst wurde, sodass sie auf diesen auffuhr. Die 64-jährige Opelfahrerin wurde durch den Aufprall leicht verletzt und begab sich zur Kontrolle zu einem Arzt.

Elztal/Rittersbach: Holz gestohlen

Ein Holzdieb trieb sich zwischen Dienstag, 23. Juli, und Dienstag, 30. Juli, zwischen Rittersbach und Schefflenz, im Gewann Grehgericht herum. Der Täter entwendete zirka einen Ster gespaltenes Meterholz. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, sollen sich beim Polizeiposten Schefflenz unter der Telefonnummer 06293 233 melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 15

E-Mail: heilbronn.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell