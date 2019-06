Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Bergkamen - Verkehrsunfall mit Personenschaden - Fußgänger wurde übersehen

Bergkamen (ots)

Am 15.06.2019 (Sa.), gegen 17:23 Uhr, übersah ein 70-jähriger Mann aus Unna beim Ausparken auf der Industriestraße einen 50-jährigen Fußgänger aus Kamen auf einem Parkplatz eines Einrichtungshauses in Bergkamen. Hierbei verletzte sich der Fußgänger und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

