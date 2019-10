Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Wohnungseinbruch

Eckfeld (ots)

Am 05.10.2019, im Zeitraum zwischen 18.45 Uhr und 20.10 Uhr kam es in der Straße "Zum Aak" der Gemeinde Eckfeld zu einem Wohnungseinbruch in ein Einfamilienhaus. Hierbei drangen der oder die Täter in das Haus ein und durchsuchten mehrere Räume. Die Schadenshöhe ist noch ungeklärt.

Durch einen Anwohner wurden in dem relevanten Zeitraum zwei Männer in der Straße wahrgenommen, die in Richtung Ortsmitte gingen. Zeugen, die Angaben zur Sache und insbesondere zu diesen zwei Männern machen können werden gebeten, sich mit der Polizei Wittlich in Verbindung zu setzen.

