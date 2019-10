Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Schönecken (ots)

In der Nacht von Freitag den 04.10.2019 auf Samstag den 05.10.2019 wurde ein ordnungsgemäß geparkter PKW durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Ein unbekannter PKW-Fahrer mit einem mutmaßlich hellen Fahrzeug ist vermutlich beim Befahren der Örtlichkeit des Busbahnhofes in Schönecken, Höhe Teichstraße 16, mit seiner rechten Fahrzeugseite gegen den PKW der Geschädigten gestoßen. Es entstand geschätzter Sachschaden in Höhe von 800 EUR. Der unbekannte PKW-Fahrer entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Womöglich handelt es sich bei diesem um einen Besucher der Schönecker Kirmes. Die Polizei Prüm ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551 942-0 zu melden.

